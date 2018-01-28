Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, merkez Sanayi Mahallesi Santral Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen F.A.İ (40), henüz bilinmeyen bir nedenle A.A. tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırı sonucu F.A.İ yüzünden ve göğsünden aldığı saçmalarla ağır yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden otomobille kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı F.A.İ. ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi kaldırıldı.

Ardında çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan A.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yunus Özhanlı - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu