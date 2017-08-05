Elazığ'da silahlı saldırıda kapı önünde oturan çift yaralandı

Olay, merkeze bağlı Yeniköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde oturan S.M. (45) ile eşi H.M. (39), kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çiftlerden S.M. Elazığ Eğitim Araştırmasına, H.M. ise Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olay yerinden inceleme yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kamil Can Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

