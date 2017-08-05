Diğer
Kategoriler

Elazığ'da silahlı saldırıda kapı önünde oturan çift yaralandı

Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

Elazığda silahlı saldırıda kapı önünde oturan çift yaralandı

05 Ağustos 2017 23:16

Olay, merkeze bağlı Yeniköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde oturan S.M. (45) ile eşi H.M. (39), kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çiftlerden S.M. Elazığ Eğitim Araştırmasına, H.M. ise Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olay yerinden inceleme yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Kamil Can Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

Etiketler: elazığ, silahlı saldırı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!