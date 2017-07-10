Diğer
Kategoriler

Elazığ'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Elazığ'da kaldırıma bırakılan şüpheli çanta bomba imha ekibi tarafından fünyeyle patlatıldı,çanta boş çıktı.

Elazığda şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

10 Temmuz 2017 00:32

Edinilen bilgiye göre, merkez Nail Bey Mahallesi Yeşildere Sokakta kaldırıma bırakılan şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerin gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, caddeyi çift taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapattı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, paketin olduğu bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Olay yerine çağrılan bomba imha ekibi, şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Büyük bir gürültü ile patlayan şüpheli çanta boş çıktı.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!