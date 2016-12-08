Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Yücekonak Köyü bölgesinde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde Karakoçan İlçesine bağlı olan Yücekonak Köyünde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 8 Aralık 2016 Perşembe günü saat 19.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır” denildi.

Kamil Cankılıç