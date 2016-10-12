Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan çalışmada narko timler, uyuşturucu satışı yapan 12 şüpheliyi tespit etti.

Bugün sabah erken saatlerde Elazığ merkezli Bingöl ve Bursa’da 12 adrese Özel Harekat Timleri’nin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

Evlerde yapılan aramada satışa hazır paketler halinde kubar esrar ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, basın mensuplarına da saldırmak istedi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Öte yandan, operasyon kapsamında 26 şahsa da uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Varlı

ELAZIĞ