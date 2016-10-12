Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Elazığ’da torbacılara şafak baskını: 9 gözaltı

Elazığ’da torbacılara şafak baskını: 9 gözaltı

Elazığ merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığda torbacılara şafak baskını: 9 gözaltı

12 Ekim 2016 09:55

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan çalışmada narko timler, uyuşturucu satışı yapan 12 şüpheliyi tespit etti.

Bugün sabah erken saatlerde Elazığ merkezli Bingöl ve Bursa’da 12 adrese Özel Harekat Timleri’nin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.
Evlerde yapılan aramada satışa hazır paketler halinde kubar esrar ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, basın mensuplarına da saldırmak istedi. 

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Öte yandan, operasyon kapsamında 26 şahsa da uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.  

Halil İbrahim Varlı
ELAZIĞ 

Etiketler: şafak baskını, torbacı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gezinomi Hergün Tatil Olsa...
Gezinomi: Hergün Tatil Olsa...
www.gezinomi.com
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!