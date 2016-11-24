Kaza, merkez Cahit Dalokay Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevkan E. yönetimindeki 34 UJ 454 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Turan Dağ idaresindeki 23 LP 351 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin yarısı içine göçtü. Kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Turan Dağ, olay yerine çağrılan sağlık AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamil Cankılıç