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Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ'da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Elazığda trafik kazası: 5 yaralı

06 Temmuz 2017 00:42

Kaza Elazığ-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.S. (26) idaresindeki 23 ED 201 plakalı otomobil, Elazığ istikametine seyir halindeyken sürünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma olayla ilgili inceleme yaptı.
 


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