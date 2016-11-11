Kaza, merkez Malatya Caddesi Misland Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden gelen Birgül E. idaresindeki 34 DH 7448 plakalı otomobille kavşaktan dönen Abdüzer S. yönetimindeki 44 FA 602 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 6 kişi yaralanırken, araç içerisinde sıkışan yaralılardan Birgül E., olay yerine çağrılan sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halil İbrahim Varlı