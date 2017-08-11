Diğer
Kategoriler

Elazığ’da trafik kazası: 6 yaralı...

Elazığ’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Elazığda trafik kazası: 6 yaralı...

11 Ağustos 2017 12:24

Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.İ. idaresindeki 80 DR 036 plakalı otomobil, M.T. idaresindeki 23 HN 895 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi. Kazada, sürücülerle birlikte 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler yardıma koşarken, sağlık ve jandarma ekiplerine de haber verildi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı

Jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı. 

Kamil Cankılıç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!