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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığda uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

10 Şubat 2017 10:36

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Madde ile Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 6 adresi tespit ederek dün operasyon yapmıştı. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin de başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. 

Halil İbrahim Varlı
 

Etiketler: uyuşturucu operasyonu


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