Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Madde ile Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 6 adresi tespit ederek dün operasyon yapmıştı. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin de başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Halil İbrahim Varlı

