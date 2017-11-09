Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Merkez Cumhuriyet mahallesinde bir adres belirleyen polis, yaptığı operasyonda uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirirken, 6 şüpheliyi de yakaladı.Gözaltına alınan şüpheliler üzerinde ve bir araçta yapılan aramada 123 adet uyuşturucu hap ile satışa hazır bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki ifadeleri alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kamil Cankılıç

