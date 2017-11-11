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Elazığ’da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığda uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

11 Kasım 2017 21:27

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmada şüphelileri tespit eden polis il merkezinde bir adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan 6 şüphelinde 4’ü tutuklanırken 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 350 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildiği bildirildi.  

Kamil Can Kılıç
 

 

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