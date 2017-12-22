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Elazığ'da uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Elazığ'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Elazığda uyuşturucu tacirleri tutuklandı

22 Aralık 2017 09:42

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin çalışmasında, uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Satışa hazır paketler halinde esrar, eroin ve hassas terazi ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

Şemsettin Aydoğdu
 

 

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