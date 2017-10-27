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Elazığ’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

Elazığ’da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elazığda uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

27 Ekim 2017 19:16

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında polis, Doğukent Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 35 adet Hint keneviri tohumu ile 872 gram kubar esrar ele geçirildi. Ekipler daha sonra uyuşturucu maddeyi satan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde bir şüpheli Diyarbakır yolunda aracı ile diğer şahıs ise evinde yakalanarak gözaltına alındı. Araçta detektör köpek ile yapılan aramada 4 kilo 50 gram kubar esrar ile 3,5 gram toz esrar daha bulundu. 

Gözaltına alınan 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 

Kamil Cankılıç

Etiketler: elazığ, tutuklandı, uyuşturucu

 

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