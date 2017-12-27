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Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı

Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Elazığda zincirleme trafik kazası: 12 yaralı

27 Aralık 2017 22:22
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 12 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, merkez Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametine seyir halinde olan 06 DAN 05 plakalı otomobil, 06 DP2273 plakalı minibüs ve 63 ZF 739 plakalı su tankeri ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi. 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kaza yerinde inceleme yaptı. 

Kamil Can Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

 

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