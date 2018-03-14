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Elazığ’daki FETÖ operasyonunda 29 tutuklama

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 49 şüphelinden 29'u tutuklandı.

Elazığdaki FETÖ operasyonunda 29 tutuklama

14 Mart 2018 18:41

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Kanun Hükmündeki Kararname ile kapatılan okul ve dershanelerde çalışan 53 şüpheli tespit edildi.

Bunun üzerine polis eş zamanlı olarak iki farklı operasyonun ilkini Elazığ merkezli Siirt, Çanakkale, Zonguldak, Adıyaman, Aydın, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, İstanbul, Antalya, Malatya, Mersin, Ordu ve Aksaray’da gerçekleştirdi. İkinci operasyon ise yine Elazığ merkezli Şanlıurfa, Osmaniye, Çorum, Sinop, Kahramanmaraş, İstanbul, Malatya, Van ve Adıyaman’da yapıldı. Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 53 şüpheliden 49’u gözaltına alındı. 

Adliyeye sevk edilen ve mahkeme karşına çıkartılan 49 şüphelinden 29’u tutuklanırken, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

Etiketler: elazığ, fetö

 

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