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Elazığ'daki FETÖ operasyonunda 5 astsubay tutuklandı

Elazığ'daki FETÖ operasyonunda 5 astsubay tutuklandı
Elazığ'daki FETÖ operasyonunda 5 astsubay tutuklandı

Elazığ merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7'si muvazzaf, 1'i ihraç edilmiş 8 astsubaydan 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmaya yönelik çalışmada kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan askerleri tespit etti. Bugün Elazığ merkezli olarak Ankara, Kırşehir, İstanbul, Erzincan, Amasya, Edirne, İzmir, Şanlıurfa ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7'si muvazzaf ve 1'i KHK ile ihraç edilmiş toplam 8 astsubay yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3'ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

(MK-HİV-DK-Y)  

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