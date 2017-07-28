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Elazığ’daki FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Elazığdaki FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

28 Temmuz 2017 21:12

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada örgütün gizli haberleşme ağı ’ByLock’u kullananların da olduğu 13 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine Elazığ merkezli Şanlıurfa ve Malatya’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında aktif ve ihraç edilmiş kamu çalışanlarının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 13 şüphelinden 3’ü Cumhuriyet Savcılığınca serbest kaldı. Mahkemeye sevk edilen diğer şüphelilerden 9’u tutuklanırken biri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

Kamil Can Kılıç
 

Etiketler: Fetullahçı terör örgütü, tutuklama


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