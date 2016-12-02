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Elazığ'daki FETÖ soruşturmasında 10 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı.

Elazığdaki FETÖ soruşturmasında 10 kişi tutuklandı

02 Aralık 2016 21:30

Elazığ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Elazığ merkezli İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli, Erzurum, Mardin, Malatya ve Kahramanmaraş’ta 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Operasyonda 18 şüpheli yakalanmıştı.

Gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki ifadeleri tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 18 şüpheli'den 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 6'sı adli kontrol şartı ile 2'side savcılıktan serbest kaldı.
Şüphelilerin, örgüt adına aktif olarak görev yapan ev imamları, elaman kazandıran rehberler, evlere finans desteği sağlayan esnaflar, üniversite mezunlarını yapıyla bağlantılı şirket ve firmalara yerleştiren ile kurban derisi toplayarak örgüte finansal desteği sağlayanlar olduğu iddia ediliyordu. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: 10 kişi tutuklandı, elazığ, fetö soruşturması


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