Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 4 adliye zabıt katibi ve cezaevinde görevli bir infaz koruma memuru hakkında yakalama kararı verdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde 5 şüphelinin evlerine operasyon yaptı. Operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.



Halil İbrahim Varlı

ELAZIĞ