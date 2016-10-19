Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Elazığ'daki FETÖ soruşturmasında 4 katip, 1 gardiyan gözaltına alındı

Elazığ'daki FETÖ soruşturmasında 4 katip, 1 gardiyan gözaltına alındı

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 katip ile 1 gardiyan gözaltına alındı.

Elazığdaki FETÖ soruşturmasında 4 katip, 1 gardiyan gözaltına alındı

19 Ekim 2016 11:10

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 4 adliye zabıt katibi ve cezaevinde görevli bir infaz koruma memuru hakkında yakalama kararı verdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde 5 şüphelinin evlerine operasyon yaptı. Operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Halil İbrahim Varlı

ELAZIĞ 

Etiketler: fetö soruşturması


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!