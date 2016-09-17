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Elazığ’daki hain saldırı ile ilgili 4 kişi tutuklandı

Terör örgütü PKK tarafından Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen hain saldırı ile ilgili gözaltına alınan aralarında araca bombayı yükleyip, bölgede keşif yapan ve saldırıyı organize eden şahsın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Elazığdaki hain saldırı ile ilgili 4 kişi tutuklandı

17 Eylül 2016 20:01

Olay, 18 Ağustos 2016 tarihinde sabah saat 09.15 sıralarında meydana gelmişti. Terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü araçla Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne intihar saldırısı düzenlenmişti. Bombalı araçla yapılan saldırıda 3 polis şehit olmuş, aralarında çok sayıda sivilin de bulunduğu 217 kişi de yaralanmıştı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin olayla ilgili yakaladığı 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Terörle Mücadele ve İstihbarat ekipleri, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’nün çevresinde keşif yapan şüphelinin Diyarbakır’ın Lice ilçesi nüfusuna kayıtlı Metin Menice (32) olduğunu belirlemişti. Şüpheli Metin Menice’nin de aralarında bulunduğu 6 kişi yakalanmış, bugün adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden Menice ile birlikte 4'ü tutuklandı. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Halil İbrahim Varlı
 

Etiketler: elazığ, saldırı


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