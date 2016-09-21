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Elazığ’daki hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi

Elazığ’ın Maden İlçe Devlet Hastanesi personelini merkeze taşıyan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Elazığdaki hayatını kaybedenlerin sayısı 4e yükseldi

21 Eylül 2016 16:37

Elazığ- Diyarbakır karayolunun 40. kilometresinde, Erdal Aras (52), idaresindeki 23 TD 606 plakalı minibüsle, Maden ilçesinden hastane personelini merkeze götürürken direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve meydana gelen trafik kazasında Çimen Doğan ile Gönül Şahin adlı hemşireler hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan minibüsün şoförü Erdal Aras ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetmişti. Yaralılardan durumu ağır olan ve Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Aydın Temiz adlı vatandaş da hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
 


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