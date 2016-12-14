Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda Elazığ ili Karakoçan ilçesinde ikamet eden 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 7 şüpheli haklarında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte mahkemeye sevk edildi. Mahkemece şüphelilerden 4'ü tutuklanmış, geriye kalan diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde çok sayıda örgütsel doküman, silah ve malzeme ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemelere el konulmuştur" denildi.

Savcılığın açıklamasında, ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü tehdide karşı mücadelelere kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

