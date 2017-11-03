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Elazığ’daki PKK/KCK operasyonu: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığdaki PKK/KCK operasyonu: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

03 Kasım 2017 10:56

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı. Polis, Elazığ merkezi ile Karakoçan, Kovancılar, Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 13 kişiyi tespit etti. Tespit edilen şahıslara yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, yasaklı yayınlar, dijital materyaller ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. 

Kamil Can Kılıç

Etiketler: elazığ, gözaltı, KCK, pkk

 

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