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Elazığ'daki skandal görüntü ile ilgili flaş gelişme

Elazığ'da kocası ile tartışıp çocuğunu korkuluklardan aşağı sarkıtan kadınla ilgili yeni gelişme yaşandı. Savcılık talimatıyla kadın ve 2 çocuğu evinden alınarak Kadın Konuk Evi'ne yerleştirildi.


11 Kasım 2016 22:28

Elazığ'ın merkezinde Bosnahersek Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kocası S.A ile tartışan anne H.A., 1 yaşındaki çocuğunu korkuluklardan aşağı sarkıttığı görüntüler bugün ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine savcılık kararıyla Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olaya karışan Anne H.A. ile 2 çocuğunu evinden alarak Kadın Konuk Evi'ne yerleştirdi.

Konuyla ilgili Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Şehit Mehmet Ali Çakır Polis Merkezi Amirliğimizce 09.11.2016 günü ilimiz İstasyon Caddesi üzerinde Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali suçu ile ilgili olarak, evli oldukları belirlenen S.A. ve H.A. isimli şahıslar arasında yaşanan tartışma sonucunda H.A. isimli şahsın 1 yaşında olduğu tespit edilen çocuğu üst geçitten sarkıtmak suretiyle eşini korkutmaya çalıştığı anlaşılmış olup, konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile anne H.A. ve 2 çocuk Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri ile birlikte ikametlerinden alınarak Kadın Konuk Evi'ne yerleştirilmiştir" denildi.

Yapılacak soruşturmaların ardından anne ile çocukları ile ilgili karar verileceği öğrenildi. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: elazığ, flaş gelişme, skandal görüntü


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