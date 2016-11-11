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Elazığ'daki terör operasyonu

Elazığ’da polis tarafından düzenlenen KCK/PKK operasyonunda gözaltına alınan DBP’nin il eş başkanları Nafiz Koç, Zehra Konar ve HDP Alacakaya İlçe Başkanı Suat Yavuz'un da aralarında bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığdaki terör operasyonu

11 Kasım 2016 09:41

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 Kasım'da KCK/PKK’ya yönelik Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde yaptığı çalışmada DBP’nin İl Eş Başkanları Nafiz Koç, Zehra Konar ve HDP Alacakaya İlçe Başkanı Suat Yavuz ile birlikte 11 şüphelinin örgüt ile bağlantılı olduğunu tespit etmişti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ merkez ile Alacakaya, Palu ve Karakoçan ilçelerinde ikisi parti binası 14 adrese operasyon düzenlemiş, aralarında DBP’nin İl Eş Başkanları Nafiz Koç, Zehra Konar ve HDP Alacakaya İlçe Başkanı Suat Yavuz ile parti üyelerinin bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına almıştı. DBP Elazığ İl Başkanlığı, HDP Alacakaya İlçe Başkanlığı ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada terör örgütü ile bağlantılı çok sayıda döküman ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 11 şüpheli, ifadelerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Operasyon kapsamında 1 şüphelinin ise arandığı öğrenildi. 

Halil İbrahim Varlı - Kamil Cankılıç
ELAZIĞ


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