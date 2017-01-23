Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, savcılık koordinesinde terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan 19 şüpheli tespit etmiş, düzenlenen operasyonla şüphelilerden 18’i gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde 1 tabanca, M16 görünümlü tüfek, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar bulunmuştu. Gözaltına alınan 2’si kadın 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, terör örgütü PKK’nın propagandasını yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında BDP’nin eski İl Başkanı Turan Çelik ile HDP’li üyelerin de yer aldığı 14 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Halil İbrahim Varlı