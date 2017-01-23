Edinilen bilgiye göre, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, savcılık koordinesinde, terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan 19 şüpheli tespit etmiş, düzenlenen operasyonla bu şüphelilerden 18’i gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde, 1 tabanca, M16 görünümlü tüfek, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlarda bulunmuştu.

Gözaltına alınan 2’si kadın 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 18 şüpheli, terör örgütü PKK’nın propagandasını yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında BDP’nin eski İl Başkanı Turan Çelik ile HDP’li üyelerde bulunuyor.