Elazığ- Diyarbakır karayolunun 40. kilometresinde, Erdal Aras (52), idaresindeki 23 TD 606 plakalı minibüsle, Maden ilçesinden hastane personelini merkeze götürürken direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve meydana gelen trafik kazasında Çimen Doğan ile Gönül Şahin adlı hemşireler hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan minibüsün şoförü Erdal Aras, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Aras’ın, Maden İlçe Kaymakamı’nın makam şoförü olduğu öğrenildi.

Halil İbrahim Varlı