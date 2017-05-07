Elazığ'ın köpekleri Amerikalı oldu

İzmir'den Elazığ'a gelen ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 3. sınıfta öğrenimini sürdüren 22 yaşındaki Türkan Ceylan, İnstagram'da açtığı ‘Barınak Meleği’ adlı sayfa ile sahipsiz hayvanlara yuva buluyor. Elazığ Belediyesi ile koordineli çalışan Ceylan, zamanının büyük bölümünü Belediye Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi’nde sokaktan gelen hayvanlarla ilgilenerek geçiriyor. Ceylan, İnstagram'da açtığı sayfada barınaktaki sahipsiz hayvanların ilk bulundukları ve son halini paylaşarak, hem yurt içinde hem de yurt dışında sahiplenmelerini sağlıyor. Türkiye genelinde onlarca köpeği sahiplendiren Ceylan, bu hayvanlardan 13'ünü ise ABD başta olmak üzere Almanya ve Avusturya’da sahiplenmek isteyen ailelere ulaştırmayı başardı.

Ceylan, son olarak boğazına çocuklar tarafından ip dolanan ve boynu kopmak üzereyken bulunarak iyileştirilen Skay ismini verdiği köpeği de pasaport işlemleri tamamlanmasının ardından sahiplenmek isteyen ABD'deki aileye gönderecek. Hayatı boyunca hayvan hakları için uğraştığını ifade eden Türkan Ceylan, hayvanları sahiplendirmek için instagram'da ‘Barınak Meleği’ adlı bir sayfa açtığını söyledi. Onlarca hayvanı sahiplendirdiğini belirten Ceylan, “İlk mücadelem kendi ilçemde başladı. 16 yaşında belediye barınağına gitmeye başladım. Orası için mücadele ettik. 3 yıldır da Elazığ’dayım ve buradaki sokak hayvanları için çalışıyorum. Elazığ’da sahiplendirme bazen çok olmayabiliyor. Ama Elazığ dışına uçakla ve pet nakil yoluyla çok yolladığım hayvan oldu” dedi.

13 köpeğe ABD, Almanya ve Avusturya'da yuva buldu

Yurt dışına çok sayıda hayvan gönderdiğini vurgulayan Ceylan, "Şu ana kadar 8 tane Amerika, 3 tane Almanya ve 2 tane de Avusturya’ya sahiplendirme yaptım. Skay adlı köpek Amerika’ya yolladığımız 9. hayvan olacak. Bir ay klinikte kalıyorlar ve pasaport işlemleri yapılıyor. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ailelerin yanına uçuyorlar. Barınaktaki halini ve sonraki halini koyuyoruz. Arada dağlar kadar fark var. Bu güzel duyguyu herkesin tatması gerekiyor. En azından Elazığ halkı buraya gelip hayvanları görürse, bahçelerinde ve evlerinde onlara bir yer verirse, bence sokak hayvanları konusunda büyük bir adım atılabilir. Halkın buradan haberdar olması ve bilinçlenmesi gerekiyor. Bence daha fazla sahiplendirme yapabiliriz” diye konuştu.

"Belediye ile koordineli çalışıyoruz"

Elazığ Belediyesi ile koordineli olarak çalıştığını söyleyen Ceylan, “Öğrenciyim ve arabam olmadığı için buraya gelmemiz zor oluyor. Yaklaşık 6 kişilik bir gönüllü arkadaş grubuyuz. Ben 3 yıldır uğraşıyorum ve onlarda birinci sınıf. Onlarda benim arkamdan gelen nesildir. Belediye bize araç sağlıyor tek tek yurtlarımızdan ve evlerimizden alıyor. Mama getireceksek onları taşıyor. Ondan sonra tekrar bizi evimize bırakıyor. Hiçbir belediyenin bu imkanı sunduğunu düşünmüyorum. Daha öncede hiç böyle bir imkan sunulmamıştı” şeklinde konuştu.

Ölmek üzere olan köpeğin ABD'de yuvası oldu

Sayfasında çeşitli hayvanların mama ve yuva ihtiyaçlarını paylaştığını dile getiren Ceylan, “Ona göre de bazen yuva çıkıyor. Skay ismini koyduğumuz köpek buraya geldiğinde iple boğazı kesilmişti. Gözle görülebilecek kadar incelmişti ve kopmak üzereydi. Çocukların yaptığı tahmin ediliyor. Onu sosyal medyada paylaştığımda Amerika’lı bir aile onu nasıl sahipleneceklerini sordu. Bizde daha önce Amerika’ya 8 tane havyan sahiplendirmiştik. Skay da 9’uncu oldu. Pasaport işlemleri için haftaya İstanbul’a bir kliniğe götürülecek. 40 gün orada kaldıktan sonra Amerika’ya uçacak” ifadelerini kullandı.

Kamil Can Kılıç