Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Elazığlı 30 yıllık taksiciden bir ilk | Takside kredi kart dönemi

Elazığlı 30 yıllık taksiciden bir ilk | Takside kredi kart dönemi

Elazığlı 30 yıllık taksici Muzaffer Gürtaş, kentte bir ilke imza attı. Müşterilerine kredi kartıyla ödeme imkanı sunan Gürtaş, seyahat boyunca ücretsiz internet hizmeti de sunuyor.

Elazığlı 30 yıllık taksiciden bir ilk | Takside kredi kart dönemi

16 Şubat 2017 12:57

KREDİ KARTI UYGULAMASI

Elazığ’da 30 yıldır taksicilik yapan 53 yaşındaki Muzaffer Gürtaş, ticari araçlara tanınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ile birlikte aracını yeniledikten sonra aldığı post makinesiyle kredi kartı uygulaması başlattı.

Yanında nakit bulunmayan müşteriler için kredi kartıyla ödeme imkanı sağlayan Gürtaş, aynı zamanda müşterine sınırsız internet hizmeti sunuyor.

2016 yılı içerisinde hükümetin çıkarmış olduğu ÖTV muafiyetiyle araçlarını yenilediği belirten Muzaffer Gürtaş, “Bu çok güzel bir imkan. Çoğumuzun aracı 15 yıllık olmuştu. ÖTV muafiyeti bizim için çok büyük avantaj oldu.

AYNA TAKSİMETRELER

Araçlarımızı yeniledikten sonra teknolojinin nimetlerini de kullanmaya başladık. Eskiden taksimetrelerimiz fazla yer kaplıyordu. Şuan ayna taksimetreler var onları takıyoruz hiç yer kaplamıyor” dedi.

Taksisinde kredi kartı uygulaması başlattığını ifade eden Gürtaş, “Bu anlamda bir çalışma yaptım. Bir banka konu ile ilgili bana yardımcı olacağını söyledi. Bankamız bize post makinesi verdi. Bizde aracımızın camına kredi kartı geçerlidir yazısını yapıştırdıktan sonra faaliyete başladık. İnsanların üstünde nakit her zaman olmuyor. Sıkıntılı anlar oluyor ve o anlarda kredi kartı imdada yetişiyor.

Vatandaşımızın gönül rahatlığıyla işini görmüş oluyoruz. Hem biz hem de vatandaş mağdur olmuyor” diye konuştu.

MÜŞTERİLER MEMNUN

Takside kredi kartının geçerli olduğunu görünce binerek Kültür Park'a geldiğini vurgulayan müşteri Ömer Faruk Saydan, “Bu uygulamanın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bütün taksilerde bu uygulamanın olmasını istiyorum. Kredi kartı devrindeyiz. Bütün insanların cebinde ya hesap kartı ya da kredi kartı bulunmaktadır.

Çok az kişi nakit para taşıyor. O yüzden bu uygulamanın olmasının insanlara faydalı olacağını düşünüyorum. Diğer taksilerde de kesinlikle olması lazım” şeklinde konuştu.  

Kamil Cankılıç

Etiketler: Elazığlı taksici, Muzaffer Gürtaş, takside internet, Takside kredi kartı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!