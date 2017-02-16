KREDİ KARTI UYGULAMASI

Elazığ’da 30 yıldır taksicilik yapan 53 yaşındaki Muzaffer Gürtaş, ticari araçlara tanınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ile birlikte aracını yeniledikten sonra aldığı post makinesiyle kredi kartı uygulaması başlattı.

Yanında nakit bulunmayan müşteriler için kredi kartıyla ödeme imkanı sağlayan Gürtaş, aynı zamanda müşterine sınırsız internet hizmeti sunuyor.

2016 yılı içerisinde hükümetin çıkarmış olduğu ÖTV muafiyetiyle araçlarını yenilediği belirten Muzaffer Gürtaş, “Bu çok güzel bir imkan. Çoğumuzun aracı 15 yıllık olmuştu. ÖTV muafiyeti bizim için çok büyük avantaj oldu.

AYNA TAKSİMETRELER

Araçlarımızı yeniledikten sonra teknolojinin nimetlerini de kullanmaya başladık. Eskiden taksimetrelerimiz fazla yer kaplıyordu. Şuan ayna taksimetreler var onları takıyoruz hiç yer kaplamıyor” dedi.

Taksisinde kredi kartı uygulaması başlattığını ifade eden Gürtaş, “Bu anlamda bir çalışma yaptım. Bir banka konu ile ilgili bana yardımcı olacağını söyledi. Bankamız bize post makinesi verdi. Bizde aracımızın camına kredi kartı geçerlidir yazısını yapıştırdıktan sonra faaliyete başladık. İnsanların üstünde nakit her zaman olmuyor. Sıkıntılı anlar oluyor ve o anlarda kredi kartı imdada yetişiyor.

Vatandaşımızın gönül rahatlığıyla işini görmüş oluyoruz. Hem biz hem de vatandaş mağdur olmuyor” diye konuştu.

MÜŞTERİLER MEMNUN

Takside kredi kartının geçerli olduğunu görünce binerek Kültür Park'a geldiğini vurgulayan müşteri Ömer Faruk Saydan, “Bu uygulamanın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bütün taksilerde bu uygulamanın olmasını istiyorum. Kredi kartı devrindeyiz. Bütün insanların cebinde ya hesap kartı ya da kredi kartı bulunmaktadır.

Çok az kişi nakit para taşıyor. O yüzden bu uygulamanın olmasının insanlara faydalı olacağını düşünüyorum. Diğer taksilerde de kesinlikle olması lazım” şeklinde konuştu.

Kamil Cankılıç