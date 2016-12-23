Suriye’nin El Bab bölgesinde önce gün terör örgütü DEAŞ militanlarının saldırısı sonucu şehit düşen askerlerden Bordo Bereli Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar’ın (24) naaşı Elazığ’a getirildi. Şehit Pınar için İzzetpaşa Camii’nde tören düzenlendi. Törene, Vali Murat Zorluoğlu, Tunceli Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Özay Eryürek, diğer protokol üyeleri, şehidin babası Muzaffer, annesi Songül, kardeşi İbrahim Efe, ağabeyi Ömer Pınar, yakınları, emniyet ve askeri personel ile binlerce vatandaş katıldı.

Şehidin naaşının üzerine bordo beresi bırakılırken, metanetli duran babası oğlunun fotoğrafını sildi. Cuma namazı sonrası İl Müftüsü Peyami Güngör tarafından cenaze namazı kıldırılarak dua edildi. Daha sonra şehidin naaşı askerler tarafından omuzlara alınarak top aracına götürüldü. Törene katılan kalabalık, tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Resmi tören geçişi yapılmasının ardından cenaze aracına alınan şehidin naaşı Garnizon Şehitliği’ne götürülerek, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Halil İbrahim Varlı