Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladığı yeni tasarı müjdesi ile büyükşehir olma ihtimali olan illere umut verdi. Büyükşehir olmak için aranan nüfus sayısının düşürüleceği müjdesini veren Erdoğan, toplam büyükşehir sayısının 50 ve hatta 60’ı bulabileceğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması 567 bin nüfuslu Elazığlı vatandaşları da umutlandırdı. Elazığ’ın büyükşehir olmasını istediklerini ifade eden vatandaşlar, daha fazla hizmet gelmesi ve avantajları bakımından iyi olacağını söyledi.

Elazığ’ın daha önce büyükşehir olmasını bekledikleri belirten Mustafa Yerlikaya, "Biz bekliyorduk ama olmadıydı. Memleketimiz büyükşehir olsun. Teşvikler kapsamında faydası olabilir. İşçi çalıştırmada, belediyeye gelen yardımlarda faydası olur. Malatya’dan daha önce büyükşehir olmasını bekliyordum ama olamadı. Şuan olmasını bekliyorum" dedi.

Elazığ'ın büyükşehir olmasının daha iyi olacağını dile getiren Osman Öral ise, daha çok hizmet gelebileceğini ifade etti.

Elazığ’da daha fazla hizmet gelebileceğini aktaran Abdulbaki Ercan da, "Büyükşehir olduğu zaman daha çok hizmet gelir. Göç gelir ve nüfus artar. Her imkanlar olur. Bir vatandaş olarak gelmesini isteriz. Büyük şehirlere ne hizmetler gittiğini görüyoruz. Biz de bunu isteriz" diye konuştu.

Kamil Cankılıç