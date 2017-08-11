Diğer
Kategoriler

Elazığspor 4 milyonu ödedi, transfer tahtası açıldı

Elazığspor Kulübü, yaklaşık 4 milyon TL’yi bulan transfere engel borcu ödedi ve transfer tahtasını açtı.

Elazığspor 4 milyonu ödedi, transfer tahtası açıldı

11 Ağustos 2017 17:30

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da, transfer tahtasını açıldı. Bordo-beyazlı kulüpte yeni transferlerin Altınordu maçı öncesi oynamasına engel teşkil eden ve yaklaşık 4 milyon TL’yi bulan borcun ödendiği bildirildi.

Elazığspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün transfer tahtası açılmıştır. Böylelikle kadromuza dahil ettiğimiz yeni transferlerimizin lisans işlemleri başlamıştır. Transfer tahtasının açılmasında kulübümüze destek olan Vali Çetin Oktay Kaldırım’a, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’a, Milletvekilleri Ömer Serdar ve Ejder Açıkkapı’ya, Kulüp Başkanımız Sedat Karataş’a, Asbaşkanımız Osman Altungök’e, 2. Başkanımız Karahan Çelik’e, Yönetim Kurulu üyemiz Yusuf Demirtaş’a, özverili çalışmalarından dolayı idari koordinatörümüz Murat Ertürk’e, Kulüp Genel Müdürümüz Mehmet Akif Kıraç’a, Kulüp personellerimiz Ali Mülayim’e, Eser Ağcabay’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" denildi. 

Hüseyin Kabukçu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!