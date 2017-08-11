Elazığspor 4 milyonu ödedi, transfer tahtası açıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da, transfer tahtasını açıldı. Bordo-beyazlı kulüpte yeni transferlerin Altınordu maçı öncesi oynamasına engel teşkil eden ve yaklaşık 4 milyon TL’yi bulan borcun ödendiği bildirildi.

Elazığspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün transfer tahtası açılmıştır. Böylelikle kadromuza dahil ettiğimiz yeni transferlerimizin lisans işlemleri başlamıştır. Transfer tahtasının açılmasında kulübümüze destek olan Vali Çetin Oktay Kaldırım’a, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’a, Milletvekilleri Ömer Serdar ve Ejder Açıkkapı’ya, Kulüp Başkanımız Sedat Karataş’a, Asbaşkanımız Osman Altungök’e, 2. Başkanımız Karahan Çelik’e, Yönetim Kurulu üyemiz Yusuf Demirtaş’a, özverili çalışmalarından dolayı idari koordinatörümüz Murat Ertürk’e, Kulüp Genel Müdürümüz Mehmet Akif Kıraç’a, Kulüp personellerimiz Ali Mülayim’e, Eser Ağcabay’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" denildi.

Hüseyin Kabukçu