Elazığspor Adanaspor canlı yayın (Bein Sports Lig TV) Elazığ Adana maç kaç kaç ?

Elazığspor Adanaspor canlı izle! Bugün oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Elazığ Adana maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Elazığspor Adanaspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Elazığspor Adanaspor maçı canlı izleme yolları. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

MÜCADELEYİ CANLI ANLATIM OLARAK TAKİP EDEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Elazığsporlu futbolcular Play-Off'a inanıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor. 47 puanla 7. sırada bulunan Elazığspor'un başarılı oyuncularından Canberk Dilaver, Ahmet Sabri Fener ve Lamine Diarra, önlerindeki 3 maçı da kazanıp Play-Off'ta yer almak istediklerini söyledi.

Zor haftalara girdiklerini belirten sağ bek Canberk Dilaver, "Ligde henüz daha hiçbir şey net değil. Düşecekler belli değil, çıkacaklar belli değil, Play-Off belli değil. Önümüzde 3 tane final maçı var. Play-Off'a gireceğimize inanıyoruz. Biz 3’te 3 yapalım da girmeyeceksek de girmeyelim. Şu an iyi bir gidişat var, önümüzde Adanaspor maçı var. Ben de geçmişte Adana’da oynadım. Yenmek zorundayız, başka çaremiz yok. 3 maçı da kazanırsak Play-Off oynarız diye düşünüyoruz"dedi.

Adana Demirspor maçında istedikleri sonucu aldıklarını dile getiren kaleci Ahmet Sabri Fener ise, "Benim açımdan bir talihsizlik oldu o maçta. Futbolda bunlar var. Neticede takımın galip gelmesi çok daha önemliydi. Önümüzde zorlu bir Adanaspor maçı var. Hedefimiz doğrultusunda, Adanaspor’u yenip Play-Off hedefinden kopmayacağız. İnşallah Play-Off'ta olacağımıza inanıyoruz. Sağolsun takım arkadaşlarım Adana Demirspor maçında yediğim talihsiz golden sonra müthiş bir geri dönüş yaptılar. Hem taraftar hem takım adına herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İnşallah kazanacağız"

Adana Demirspor maçındaki galibiyetten dolayı futbolcu arkadaşlarını kutlayan golcü Diarra, "Gerçekten çok iyi bir maç çıkardılar. Önümüzde bir Adanaspor maçı var. Adana Demirspor maçına nasıl hazırlandıysak, Adanaspor maçına da öyle hazırlanacağız. İnşallah kazanıp Play-Off'a bir adım daha yaklaşacağız" diye konuştu.

Boluspor maçında kaçırdığı gollerden sonra taraftarların eleştirilerinin kendini üzdüğünü dile getiren Diarra, "Ben Türkiye’de uzun zamandır oynuyorum. Antalyaspor’da da oynadım. Profesyonel bir oyuncuyum. Eleştirilere açığım, kızmam. Kasten gol kaçırdığım yönündeki paylaşımlar bizi üzüyor. Ben profesyonelim ve böyle şeyleri kafama takmamaya çalışıyorum. İnşallah takımımız sezon sonu hak ettiği yerde olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Elazığspor Adanaspor nasıl canlı izlenir?

Elazığspor Adanaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.