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Elazığspor, aradığı forveti Portekiz'de buldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, Portekizli forvet Rafa Lopes ile anlaşmaya vardı.

Elazığspor, aradığı forveti Portekizde buldu

21 Ocak 2017 23:11

Elazığspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekip uzun yıllar ülkesinde forma giyen ve Portekiz U20 Milli Takımı’nda da 11 kez forma şansı bulan golcü oyuncu ile yapılan görüşmeler neticesinde her konuda mutabakata vardı. Elazığspor, 26 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllık ön protokol imzalandı. Genç oyuncunun Pazartesi günü Elazığ’da olacağı ve resmi sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Rafa Lopes kimdir?
1991 Portekiz Esposende doğumlu olan Lopes, profesyonelliğe 2010-2011 Sezonu’nda Portekiz 2. Lig ekibi Varzim’de adım attı. Daha sonra sırası ile Moreirense, Vitoria Setubal, Penafiel ve Coimbra gibi kulüplerde top koşturan 1.85 boyundaki oyuncu, sezonbaşında Portekiz’in en üst ligi olan Liga Nos takımlarından Chaves’e transfer oldu. Bu sezon 15 maçta forma giyen Rafa Lopes, 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu kariyeri boyunca ise 107 resmi maçta 22 kez fileleri havalandırdı. Lopes ayrıca 11 kez formasını giydiği Portekiz U20 Milli Takımı'nda da 1 gol kaydetti. 

Hüseyin Kabukçu

Etiketler: Elazığspor, forvet, portekiz, Rafa Lopes


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