Elazığspor deplasmana 20 futbolcuyla gitti

Mehmet Yiğit ile Alpaslan Öztürk’ün kart cezaları nedeniyle yer almadıkları MKE Ankaragücü maçı kadrosuna Teknik Direktör Hüseyin Kalpar'ın takdiriyle 20 futbolcu dahil edildi. Sakatlık sürecini atlatan Andreas Tatos’un yanı sıra yeni transferlerin tamamı da 20 kişilik maç kadrosuna alındı.
MKE Ankaragücü kafilesinde, Soner Şahin, Ahmet Sabri Fener, Ahmet Doğan, Kadir Bekmezci, Tom, Adem Alkaşi, Halil İbrahim Pekşen, Lamine Diarra, Ali Fırat Okur, Canberk Dilaver, Orhan Şam, Emre Öztürk, Murat Akça, Muhamed İldiz, Serkan Kurtuluş, Mertan Caner Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Andreas Tatos, Sezgin Coşkun ve Ioan Hora yer aldı.
Hüseyin Kabukçu