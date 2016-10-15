MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sağ kanattan gelen Tom’un kaleye vuruşunda meşin yuvarlağı defans kafayla çıkardı.

16. dakikada Doğan’ın pasıyla kaleci Serdar ile karşı karşıya kalan Bandırmaspor’dan Atabey’in plase vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az bir farkla auta çıktı.

19. dakikada Bandırmaspor’dan Kıvanç ceza sahasının biraz dışından sert bir şut çekti. Kaleci Serdar iki hamlede topa hakim olabildi.

25. dakikada önünde aldığı topla ceza sahası içerisine giren Doğan’n vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serdar’da kaldı.

27. dakikada Hakan Bilgiç’in ceza sahasında verdiği pasta bom boş pozisyonda olan Ömer Yıldız, topa vuramayınca defan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Mehmet Yiğit’in önüne düşen toplu gelişine vurdu, meşin yuvarlak az bir farkla yandan auta çıktı.

35. dakikada Tom’un pasında topla buluşan Ömer Yıldız’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

44. dakikada Tom’un pasında ceza sahasında topla buluşan Hakan Bilgiç, plase bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

51. dakikada Murat’ın geri pasında topla buluşan Traore uzak mesafeden şutunu çekti, meşin yuvarlak az bir farkla üstten auta çıktı.

54. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Murat’ın vuruşunda kaleci Ali, çift yumrukla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55. dakikada Tom’un kullandığı serbest vuruşta topu Mehmet indirdi, Çağrı ise plase bir vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0

66. dakikada sol kanattan kontra atağa çıkan Amado, ceza sahası içerisine kadar sürdüğü topu kaleci ile karşı karşıya kaldığında vurdu ancak Serdar, meşin yuvarlağı ayağı ile çıkartarak mutlak bir gole engel oldu.

71. dakikada sol kanattan Onur Güney’in ortasında topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Ömer’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Cota’nın şutunda kaleci Serdar, güçlükle topa hakim oldu.

KÜNYE

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Erhan Enginxx, Gökhan Memişoğluxx, Bahtiyar Birincixx

Elazığspor: Serdar Kulbilge xxx, Traore xx, Onur Güney xx, Ömer Yıldız xx (Kenan Şahin dk. 86 ?), Hakan Bilgiç xxx (Mesut Saray dk. 66 x), Ali Fırat Okur xx, Murat Kayalı xx (Binya dk. 78 x), Mehmet Yiğit xx, Çağrı Ortakaya xxx, Murat Kalkan xx, Tom xxx

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Esa, Lamjed, Ümit Tütünci

Teknik Direktör: Ogün Temizkanoğlu

Bandırmaspor: Ali Türkan xx, Yiğit İsmail Gökoğlu x (Furkan Soyalp dk. 59 x), Doğan Karakuş xx, Serkan Sözmen xx, Souza xx, Costa xx, Silva x (Amado dk. 59 x), Emre Güngör xx, Kıvanç Karakaş x (David Kılınç dk. 77 x), Bahri Can Avcı xx, Atabey Çiçek xx

Yedekler: Okan Kocuk, Özgür Çelik, Feridun Kıroğlu, Ömer Kandemir

Teknik Direktör: İsmail Ertekin

Goller: Hakan Bilgiç (dk. 44), Çağrı Ortakaya (dk. 55), Onur Güney (dk. 90) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Souza (Bandırmaspor), Tom (Elazığspor)