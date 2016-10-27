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Elazığspor FIFA ile görüşmelerinden umutlu

Fabio Bilica’dan dolayı verilen 6 puanlık ceza da kendilerinin haklı olduklarını belirten Elazığspor İkinci Başkanı Karahan Çelik, Bilica dosyasında FIFA’nın kendilerini haklı bulacağını ve 6 puanın geri iade edileceğini beklediklerini söyledi.

Elazığspor FIFA ile görüşmelerinden umutlu

27 Ekim 2016 22:15

FIFA, Elazığspor’un yer aldığı TFF 1. Lig ekiplerinden 5 kulübe puan silme cezası verdi. Elazığspor 12 puan silme cezası ile -2 puanla son sıraya düştü. Konu ile ilgili Elazığspor 2. Başkanı Karahan Çelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) almış olduğu kararla kulübün 12 puanının silindiğini ifade eden Elazığspor İkinci Başkanı Karahan Çelik, "12 puanın 6’sı Sochaux kulübüyle ilgili bir dosyadan diğer 6 puan ise Fabio Bilica ile ilgili bir dosyadan olmak üzere silindi. Yaklaşık 2 aydır Bilica dosyasıyla ile ilgili FIFA’yla görüşmelerimiz devam ediyor ve bugün de bir temasımız oldu. İnşallah önümüzdeki hafta FIFA’yla yüz yüze bir görüşmemiz olacak" dedi.

Bilica dosyasında haklı olduklarını dile getiren Çelik, "Bilica dosyasında inşallah FIFA bizi haklı bulacak ve 6 puanımızı geri iade edecektir diye düşünüyorum. Sochaux dosyasında ise yine savunma yaptık. Orada ceza gelmeden önce bir protokolümüz söz konusu değil ama Sochaux dosyasında da yine yönetime geldikten sonra henüz ceza verilmemişken Sochaux ile ilgili bir çok girişimde bulunduk. Sochaux ile herhangi bir şekilde irtibat kuramadık. Bu sebepten dolayı da -6 puan yedik. Her iki dosya ile ilgili FIFA’yla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah en azından Bilica dosyasında verilen 6 ceza puanın geri geleceğine inanıyorum. Önümüzdeki süreçte bu tam olarak netleşecektir" şeklinde konuştu.

Etiketler: Elazığspor


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