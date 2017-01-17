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Elazığspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı CANLI ATV İZLE, GS Elazığ geniş özet ve golleri izle

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda 3. sırada yer alan Galatasaray, Elazığ Atatürk Stadı'nda son sıradaki Elazığspor’la karşılaşıyor. Maçta ilk yarı. Elazığspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı canlı izle, GS Elazığ geniş özet ve golleri izle

Elazığspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı CANLI ATV İZLE, GS Elazığ geniş özet ve golleri izle

17 Ocak 2017 19:49

ELAZIĞSPOR 0-1 GALATASARAY

(Maçtaki gelişmelere göre sayfamız güncellenmektedir)

13'Galatasaray savunmasından gönderilen topta Eren tek pasla sağ kanattaki Yasin'i topla buluşturdu. Yasin'in ortası kaleci Çağlar'da kaldı.

12'Youssef Yeşilmen ceza sahasına doğru hareketlenen Lamjed Chehoudi'yi topla buluşturmak istedi ancak Sabri zamanında araya girdi.

11'Hızlı gelişen Galatasaray atağında Linnes'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Bruma topu taşıdıktan sonra ortasını yaptı ancak onun ortasında Podolski'den önce savunma kafayı vurdu.

10'Elazığspor oyuna yeniden başladı.

9'Ceza sahasının dışında topla buluşan Podolski sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

9'GOL!

8'Josue'nin kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

8'Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada Ozan topu dışarıya gönderdi. Galatasaray sağ kanattan korner kullanacak.

7'Bruma sol kanattan bindirme yapan Linnes'i topla buluşturmak istedi ancak Adem zamanında araya girerek atağın büyümesine engel oldu.

6'Elazığspor tehlikeli geldi. Youssef Yeşilmen'in sol kanattan yaptığı orta doğrudan dışarıya gitti.

5'Josue'nin kullandığı kornerde Çağlar kalesini terk ederek topu aldı.

4'Sabri'nin sağ kanattan yaptığı orta savunmaya çarparak dışarıya gitti. Galatasaray sağ kanattan korner kullanacak.

3'Josue sağ kanatta hareketlenen Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

2'Karşılaşmanın ilk dakikalarında top Galatasaray'ın hakimiyetinde. Sarı - kırmızılı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

1'Karşılaşmanın başında rakibinden sıyrılmak isterken yüzüne bir darbe alan Bruma kenara gelerek tedavi oluyor.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER:

Elazığspor: Çağlar, Onur, Ozan, Murat, Adem, Mesut, Berk, Gilles, Timur, Youssef Yeşilmen, Chehoudi

Galatasaray: Cenk, Sabri, Ahmet Çalık, Carole, Linnes, Selçuk, Josue, Bruma, Yasin, Podolski, Eren Derdiyok

ELAZIĞSPOR GALATASARAY TÜRKİYE KUPASI MAÇI ATV CANLI İZLE

 

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 1. hafta mücadelesinde Türk Telekom Arena'da oynanan ilk karşılaşmada iki ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Tribün geliri şehit Fethi Sekin'in ailesine bağışlanacak

Karşılaşmanın geliri, İzmir'de yaşanan hain terör saldırısında teröristlere geçit vermeyen ve büyük bir facianın da önüne geçip şehit olan Elazığ'lı polis memuru Fethi Sekin'in ailesine bağışlanacak. Elazığspor yönetimi, hain saldırı sonrasında bir açıklama yaparak, Galatasaray maçının gelirinin şehidin ailesine bağışlanacağını belirtmiş ve bütün şehri maça çağırmıştı.

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