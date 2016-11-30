Elazığspor, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk maçında deplasmanda Galatasaray karşısında son dakikalarda penaltıdan bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “Rakip Galatasaray. Baktığımız zaman belki topa sahip olmada daha etkiydiler. Futbolcularımıza kendilerini güvenmelerini istedik. Maçın en net gol pozisyonunu yakalayan bizdik, değerlendiremedik. Golü de kendi hatamızdan yedik. Bugün nasıl bir aile olduğumuzu gösterdik Türkiye’ye. Çocuklarımı kutluyorum. Rakip kim olursa olsun, biz sahada futbol adına gereğini yaptığımız zaman ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Biz de bugün bir örneğini yaşattık. İnşallah izleyicilerimiz çok güzel bir maç izledi. Hafta sonu çok önemli bir maçımız olduğu için bazı önlemler almak zorunda kaldık. Rakip Galatasaray. Buradan 1 puan çıkarmak güzel. Takımımı ve Galatasaray’ı kutluyorum” dedi.

Kaan Ülker