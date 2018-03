Elazığspor Gazişehir CANLI izle (Bein Sports) Elazığ Gazişehir canlı skor !

Elazığspor Gazişehir maçı bilgileri ile karşınızdayız. Oynadığı son 26 lig karşılaşmasında 10 galibiyet,8 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 38 puanla 8.sırada yer alan Elazığspor son 26 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 41 puanla 7.sırada yer alan Gazişehir Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Mücadeleyi bu haberimiz üzerinden digiturk play üyeliğiniz varsa canlı olarak izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Erkan Sözeri: "Seleznyov milyon Euro'ları alırken Karabük'ü hatırlıyor da şimdi mi hatırlamak istemiyor"

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Akhisarsporlu futbolcu Seleznyov'un 'Karabükspor'u hatırlamak istemiyorum' açıklaması ile ilgili, "Milyon Euro'ları alırken Karabük'ü hatırlıyor da şimdi mi hatırlamak istemiyor" dedi.

"2 hafta aldığımız mağlubiyetler hedefimizi etkilemedi"

Sözeri, 6 maçlık galibiyet serisinden sonra aldıkları 2 mağlubiyetin hedefleri konusunda kendilerini olumsuz etkilemediğini belirterek, "Bitime 9 hafta var ama o 9 hafta içerisinde 27 puan var. Lige bakıldığı zaman enterasan sonuçlar alınıyor. Gerçi Süper Lig'de buna dahil. Son haftalara gelindiği zaman takımlar hedeflerin içinde oluyor. Kimisi play-off kimi düşme hattı içerisinde oluyor. İnanılmaz güzel maçlar oluyor. Talihsiz iki sonuç aldık ama bu bizim hedeflerimizi etkilemedi. Ümraniyespor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü gibi yukarıya oynayan takımlarla maçımız var. Alacağımız sonuçlar hedeflerimizin ilk 2 mi veya play-off mu olacağını belirleyecek. Hedefe kilitlendik. 2 haftalık mağlubiyeti ara olarak nitelendirip, yeniden galibiyet serisi yapmaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Seleznyov milyon Euro'ları alırken Karabük'ü hatırlıyor da şimdi mi hatırlamak istemiyor"

Erkan Sözeri, bir dönem Kardemir Karabükspor'da birlikte çalıştıkları Akhisarsporlu Seleznyov'un Fenerbahçe mücadelesi sonrasında Karabükspor ile ilgili yaptığı açıklamayı hoş bulmadığını ifade ederek, "Seleznyov gezmeyi ve eğlenceli yaşamayı seven bir oyuncu. Karabük de küçük ve şirin bir ilimiz. Karabükspor'da bana defalarca 'Benim burada canım sıkılıyor kendi performansımı veremiyorum. Gitmek istiyorum', 'Ailemle mutlu değilim' dedi. Sen oynamak istemiyorsan bizim de zorlayacak halimiz yok. Oynamak istemeyen bir oyuncuydu. Biz de bulabiliyorsan takım bulup git dedik. Maalesef kendine takım bulamadı. Karabük'te oynayıp gittikten sonra 2 - 3 gol atıp 'Orayı hatırlamak istemiyorum' demek hoş değil. Biz teknik direktörler ve oyuncular gideceğimiz şehri araştırırız ve öyle gideriz. Milyon euroları alırken hatırlıyor da şimdi mi hatırlamıyor? Karabük güzel bir ilimiz fabrika işçileri emekçiler var. O insanların olduğu yeri hatırlamak istememek bırakın profesyonelliği insanlıkla bağdaşmaz. Teknik olarak hatırlamak istemiyorum dese onda sıkıntı yoktur. Biz gerekli desteği hep verdik. Kendisi beğenmediği için profesyonel yaşamayı seçmedi. Yönetimsel de bir problem yoktu. Parasını pulunu alıyordu. Ben kendi açımdan söyleyecek olursam ekmek yediğim su içtiğim her yeri ben benimserim ve her zaman da orayı güzel bir şekilde anarım" ifadelerini kullandı.

Elazığspor Gazişehir nasıl canlı izlenir?

Elazığspor Gazişehir maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Elazığspor Gazişehir maçı şifresiz izlenebilir mi?

Elazığspor Gazişehir maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.