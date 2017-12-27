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Elazığspor kaptan ile yollarını ayırdı !

Elazığspor, takım kaptanı tecrübeli oyuncu Onur Güney ile yollarını ayırdı.

Elazığspor kaptan ile yollarını ayırdı !

27 Aralık 2017 19:31

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor Kulübü'nden alınan bilgiye göre, uzun yıllardır Elazığspor forması giyen takım kaptanı Onur Güney ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

2010-2011 sezonu ara transfer döneminde Elazığspor’a transfer olan Onur Güney, 2.5 yıl forma giydikten sonra Çaykur Rizespor’a transfer oldu. Bir dönem Şanlıurfaspor’da da oynayan Onur Güney, 2014-2015 sezonu başında Elazığspor’a geri döndü. 3.5 sezondur Elazığspor’un başarısı için ter döken Onur Güney, bu sezon forma giydiği 15 maçta bin 350 dakika sahada kaldı.

 

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