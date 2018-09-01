Elazığspor, kendi sahasında yıkıldı!

Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında TY Elazığspor, evinde ağırladığı Balıkesirspor Baltok’a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Elazığspor atağında sol kanattan Emre’nin ortasında topla buluşan Tatos’un şutunda defans kale önünde çıkararak mutlak bir golü önledi.

8. dakikada Abdulkadir’in pasında ceza sahası dışında topal buluşan Cumali’nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

25. dakikada orta sahada topla buluşan Sedat defansı geçerek ceza sahası çizgisine kadar gelerek şutunu çekti. Kaleci Soner, gole izin vermedi.

43. dakikada Kadir’in ara pasında topla buluşan Ahmet’in vuruşunda kaleci mutlak bir golü önledi.

44. dakikada Tatos’un ceza sahası içerisinde kalecinin arkasında gönderdiği topla buluşan Kadir Taşoğlu’nun plase vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

49. dakikada Ahmet’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kadir Bekmezci’nin şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

54. dakikada sağ kanattan Foxi’nin pasında topla buluşan Mehmet’in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

59. dakikada Elmar’ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tatos’un sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

63. dakikada sol kanattan Sedat’ın pasında topla buluşan Abdulkadir gelişine kaleye vurarak takımının ikinci golünü kaydetti. 1-2

65. dakikada ceza sahasında kaleci Soner'le karşı karşıya kalan Foxi şutunu çekti. Kaleci Serdar topu güçlükle çıkardı.

86. dakikada Balıkesirspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Bülent'in şutunu kaleci Soner kornere çelerek golü engelledi.

90. dakikada Diarra'nın kafa ile indirdiği topla buluşan Ahmet'in şutu kaleci Vukovic'te kaldı.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Habip Tiryaki xx, Berksan Duran xx

TY Elazığspor: Soner Şahin xx, Adem Alkaşi xx, Mehmet Yiğit xx, Orhan Şam xx, Emre Öztürk x (Diarra dk. 76 x), Kadir Bekmezci xx (Eren dk. 67 x), Elmar xx, Ahmet Aras x, Serkan Kurtuluş x (Kadir Taşoğlu dk. 29 xx), Tatosxx, Bagayoko x

Yedekler: Ali Karataş, Onur Alsu, Enes Batın Kaplan, Ali Fırat Okur

Teknik Sorumlu: Orhan Kaynak

Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Cüneyt Köz xx, Nizamettin Çalışkan xx, Foxi (Furkan dk. 74 x), Oğuz Yılmaz xx, Sedat Şahin Türk xx, Uğur Aygörenxx, Cumali Bişixx (Glumac dk. 86 ?), Bülent Cevahir xx, Otoo xx (Mehmet dk. 46 x), Abdülkadir Özgen xx

Yedekler: Asil Kaan Eryılmaz, Muhammet Ali Doğan, Okan Alkan, Steve Beleck

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Kadir Taşoğlu (dk. 44) (Elazığspor), Mehmet Boztepe (dk. 54), Abdulkadir (dk. 63) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Bülent, Nizamettin (Balıkesirpor), Tatos, Kadir Taşoğlu, Elmar (Elazığspor)

Hüseyin Kabukçu-Halil İbrahim Varlı

