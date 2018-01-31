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Elazığspor, Murat Akça'yı kadrosuna kattı

Elazığspor, ara transfer döneminin bitimine saatler kala Malatyaspor’dan stoper Murat Akça’yı transfer etti.

Elazığspor, Murat Akçayı kadrosuna kattı

31 Ocak 2018 22:30

TFF 1. Lig'de mücadele eden Elazığspor'un transfer Komitesi Süper Lig ekibi Malatyaspor'un tecrübeli oyuncusu Murat Akça ile Malatya’da akşam saatlerinde görüşme gerçekleştirdi ve her konuda mutabakata vardı. Daha sonra bordo-beyazlı ekip, Murat Akça ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

1990 Almanya doğumlu olan Murat, Galatasaray altyapısında yetiştikten sonra Denizlispor, Adana Demirspor, Sivasspor, Karabükspor ve son olarak Evkur Yeni Malatyaspor forması giydi. Geçtiğimiz sezon Evkur Yeni Malatyaspor’un şampiyon olan kadrosunda da yer alan Murat, bu sezon 3 lig, 3 de kupa maçında görev yaptı.
Kariyerinde 267 resmi maç ve 14 gol bulunan tecrübeli oyuncu, çeşitli yaş gruplarında 68 kez milli formayı da giydi.

Hüseyin Kabukçu
 

 

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