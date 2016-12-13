Ziraat Türkiye Kupası maç sonucu: Elazığspor: 0 - Tuzlaspor: 1

Karşılaşma öncesi Elazığsporlu futbolcular, seremoniye ay yıldızlı tişörtle çıkarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Maçtan dakikalar

17. dakikada hızlı gelişen Tuzlaspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Kıvanç, plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

77. dakikada Tuzlaspor’dan Tolunay ceza sahası içerisinde önünde bulduğu topa gelişine sert vurdu, kaleci Çağlar mutlak bir golü güçlükle önledi.

82. dakikada ev Elazığspor atağında sağ kanattan gelen Ali Fırat, ceza sahası içerisine gönderdiği topa iyi yükselen Muhammet vurdu, ancak meşin yuvarlak yan filelerde kaldı.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Özgür Ertem xx, Gökmen Baltacı xx

Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Traore xx (Yunus Gül dk. 46 x), Berk Yıldız xx (Muhammet Akyıldız dk. 58 x), Mesut Saray xx, Onur Güney xx, Ömer Yıldız xx, Binya xx (Murat Kayalı dk. 84 x), Ali Fırat Okur xx, Mehmet Yiğit xx, Hakan Esa xx, Çağrı Ortakaya x

Yedekler: Mirsat Budak, Lamjed, Murat Kalkan, Tom

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Tuzlaspor: Bekir Demircan xx, Ferhat Çoban xx, Bülent Uzun xx, Sadık Baş xx, Arif Şahin xx, Volkan Geyik xx, Orkun Dervişler xx, Oğuz Aksoy, Ozan Papaker xx, Tuncay Fındıkcı xx, Kıvanç Salihoğlu xxx (Nihat Yılmaz dk. 84 x)

Yedekler: Muhammed Kazım Önal, Doğan Ateş, Baran Yardımcı, İbrahim Etem Sevinç, Okan Duran, Tolunay Yurtseven

Teknik Direktör: Metin Ersan

Gol: Kıvanç Salihoğlu (dk. 17) (Tuzlaspor)

Sarı kart: Bülent Uzun (Tuzlaspor)

Kamil Cankılıç