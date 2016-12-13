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Elazığspor, sahasında Tuzlaspor'a yenildi

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 2. haftasında TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, evinde ağırladığı Spor Toto 2. Lig Kırmızı grup takımı Tuzlaspor’a 1-0 mağlup oldu.


13 Aralık 2016 19:32

Ziraat Türkiye Kupası maç sonucu: Elazığspor: 0 - Tuzlaspor: 1

Karşılaşma öncesi Elazığsporlu futbolcular, seremoniye ay yıldızlı tişörtle çıkarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. 

Maçtan dakikalar
17. dakikada hızlı gelişen Tuzlaspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Kıvanç, plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
77. dakikada Tuzlaspor’dan Tolunay ceza sahası içerisinde önünde bulduğu topa gelişine sert vurdu, kaleci Çağlar mutlak bir golü güçlükle önledi.
82. dakikada ev Elazığspor atağında sağ kanattan gelen Ali Fırat, ceza sahası içerisine gönderdiği topa iyi yükselen Muhammet vurdu, ancak meşin yuvarlak yan filelerde kaldı.

Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Özgür Ertem xx, Gökmen Baltacı xx
Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Traore xx (Yunus Gül dk. 46 x), Berk Yıldız xx (Muhammet Akyıldız dk. 58 x), Mesut Saray xx, Onur Güney xx, Ömer Yıldız xx, Binya xx (Murat Kayalı dk. 84 x), Ali Fırat Okur xx, Mehmet Yiğit xx, Hakan Esa xx, Çağrı Ortakaya x
Yedekler: Mirsat Budak, Lamjed, Murat Kalkan, Tom
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Tuzlaspor: Bekir Demircan xx, Ferhat Çoban xx, Bülent Uzun xx, Sadık Baş xx, Arif Şahin xx, Volkan Geyik xx, Orkun Dervişler xx, Oğuz Aksoy, Ozan Papaker xx, Tuncay Fındıkcı xx, Kıvanç Salihoğlu xxx (Nihat Yılmaz dk. 84 x)
Yedekler: Muhammed Kazım Önal, Doğan Ateş, Baran Yardımcı, İbrahim Etem Sevinç, Okan Duran, Tolunay Yurtseven
Teknik Direktör: Metin Ersan
Gol: Kıvanç Salihoğlu (dk. 17) (Tuzlaspor)
Sarı kart: Bülent Uzun (Tuzlaspor)

Kamil Cankılıç

Etiketler: Elazığspor, tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu


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