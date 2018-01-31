Elazığspor transfer tahtasını açtı

Elazığspor’da, ara transfer döneminde gerçekleştirilen transferler resmiyet kazandı ve bordo-beyazlı yönetimin uzun uğraşlarıyla transferin önündeki engel kaldırıldı. Yaklaşık 2 milyon TL’yi bulan transferin önündeki engele bugün eski futbolcu borçları da eklenince yönetim kurulu büyük sıkıntıya düştü.

Son gün gerçekleştirilen yoğun görüşmelerin akabinde bordo-beyazlı ekipte, tüm alacaklar tahsil edildi ve transfer tahtası resmen açıldı.

Sürece ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Elazığspor Başkanı Sedat Karataş büyük özverilerle transfer tahtasının açıldığını belirterek, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Hüseyin Kabukçu

