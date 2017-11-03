Elazığspor yönetiminden Altıparmak’a tepki

TFF 1. Lig ekibi Elazığspor’dan, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın ayrılık sürecine ilişkin açıklama geldi. Elazığspor Kulüp Başkanı Sedat Karataş ve 2. Başkan Karahan Çelik, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın açıklamalarının ardından kendilerine cevap hakkı doğduğunu ifade eden Elazığspor Kulüp Başkanı Sedat Karataş, “Kulüp yöneticilerimize ve şahsımıza iftiralarda bulunmuştur. Bizler yönetim olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Transferlerin çoğunu transfer komitemiz yaptı. Laf erkek adamın ağzından çıkar demiş. Kulübe 70 milyon girdi, nereye gitti demiş. Teknik direktör bu kulübün muhasebecisi değildir. Böyle bir itham hainliktir. Ağababaları kimse gelsin söylesin. İspat etmeyen şerefsizdir. Elazığspor’da her zaman bir aile ortamı vardır. Bu ortamı bozan her kimse gider” şeklinde konuştu.

Başkan Karataş açıklamasının devamında, “Gece futbolcuların odalarına tek tek girerek seni yarın gönderirler, sana bir daha forma vermezler, neden protesto etmiyorsunuz deyip bütün takımı kulübe karşı ateşlemiştir. Ben giderken bu kulübü ateşe çevirip gideceğim demiş. Apar topar gönderilmesinin sebebi de bu. Gönderilmeyle ilgili tutum dışarıdan yanlış anlaşılabilir ama ben yaptığım hareketin arkasındayım. Yaptıklarından dolayı. İki saat daha kalsaydı, bütün futbolcuları birbirine düşürüp gidecekti. Hatalarımız var. Bu takıma Mehmet Altıparmak gibi bir adamı getirerek en büyük hatayı yaptık” ifadelerini kullandı.

"Biz kimseye teklif götürmedik"

Gaziantepspor maçından sonra milli maç arası olacağını aktaran Başkan Karataş, “Muammer hocamız takıma 3-4 gün izin verecektir. Elimizdeki doneleri ortaya koyup takıma fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir teknik direktör ile anlaşacağız. Bütçemize uygun olacak şekilde. Şu ana kadar hiçbir görüşmemiz olmadı. Dünden beri hocalar öneriliyor. Biz kimseye teklif götürmedik” dedi.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın kulübün sezon sonu yaptığı transferleri, atılan her adımı eleştirdiğini ifade eden Elazığspor 2. Başkanı Karahan Çelik ise, “Elazığspor’un değerli taraftarlarına sesleniyorum. Bizim şu ana kadar yaptığımız transferlerde yerli olanların hiç birine menajerlik ücreti ödenmemiştir. Yabancı oyuncularda sadece Sarpong ve Tatos için menajerlik ücretleri ödenmiştir. Sözleşmelerinde bellidir. Derneğimizin senedini kabul etmediğinden dolayı, Genel Koordinatörümüz Veysi Şimşek şahsi senedini vermiştir. Genel Menajerimiz Ömer Kızılkoca’ya da ithamlarda bulunmuş. Ömer Kızılkoca ile menajerlik ve komisyon anlaşmamız yoktur. Şu ana kadar 22 futbolcu transfer ettik. Giden futbolculara kulübün nasıl transfer yaptığını rahatlıkla sorabilirsiniz. Eğer bir iftira atıyorsanız, arkasında durun. Bu kulüpte asla böyle şeyler dönmez” diye konuştu.

"Hocaya şunu oynat, şunu oynatma demedik"

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın Eskişehir maçında oyuna müdahale etmek istediler şeklindeki sözlerine ise Çelik, “Eskişehir maçında 2-1 kazandık. 1-1’den sonra beraberliğe yatma gibi bir durum sezdik. Eğer bizim telefonumuzla oyuncu değiştiyse ve maçı kazandıysak bu sitemin niye. Eğer yapmadıysan niye yaptığımızı iddia ediyorsunuz. Hocaya hiçbir zaman şunu oynat, şunu oynatma demedik. Bizim istişarelerimizden rahatsız olması, burada bir hegemonya kurmasından ibaret. Burada bir yönetim var. Burası kimsenin babasının çiftliği değil. Elazığspor sevdalısı olduğunu iddia ediyor ama her konuşmasının sonunda gelen söz para” diye ifade etti.

Mehmet Altıparmak’ın parayı öne sürerek kulübü karıştırdığının altını çizen Çelik, “Normalde bu durumlar futbolculardan çıkar. Bu para konusunu Mehmet Altıparmak kadar hiçbir futbolcu gündeme getirmedi. Temmuz’da başladım, Ağustos’tan itibaren benim paramı hesapladılar diyor. Külliyen yalan. 30 Ağustos’ta başlar ve 30 Mayıs’ta biter alacaklar bizde. 600 bin TL yıllık ücret konuştuk kendisiyle. Sözleşmeye tazminat maddesi koydurtmadım diyor. Sen kimsin ki Elazığspor’a tazminat maddesi koyduracaksın. Buraya gelmek için 50 kişiyi araya koyan adamın sözleşmesine bir de tazminat maddesi mi koyacağız. Paraya bu kadar takılan arkadaşın daha kampta ilk ücretini ödedik. Kendisine ve futbolculara bu hafta ödeme yapılacağını söyledik. Dün itibariyle hepsinin ödemelerini yaptık. Çek yoluyla yaptık. Mehmet Altıparmak’a bir maaş ve 24 bin 500 TL prim ödemesi yaptık. Hadsizce çıkıp bir de bunları yalanlıyor. Bir Teknik Direktör bir futbolcusunu, diğerine kesmez, kulis yapmaz. Bunlar benim, bunlar değil demez. Burası Elazığspor. Takımı bizim kurduğumuzdan bahsediyor. Tüm kamuoyu dinledi. 2 futbolcu hariç, hepsinde Mehmet Altıparmak’ın onayı var. Elmar Bjarnason ve Andreas Tatos’tan sadece haberi yoktu. İzlanda Milli takımının oyuncusunu ben kulübe kazandıracağım ve Mehmet Altıparmak kabul etmeyecek, öyle bir dünya yok. Bir futbolcuyu örnek göstererek şuna neden 1 maç, diğerine 7-8 maç şans veriyorsun dedim. Hemen parladı ve işime müdahale edeceksiniz ben gideyim dedi. Ben de bu şekilde adaletsiz davranacaksan git dedim” diyerek yaşananları anlattı.

"Bu hafta 3 milyon 200 bin TL ödeme yaptık"

Altıparmak’ın çete imasıyla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını dile getiren Çelik, “Bunun hesabını mahkemelerde soracağız. 35 yıldır sporun içindeyim diyor ama zerre kadar spor ahlakı almamış. Senin haddine mi burada kulüp yönetimini sorgulamak. Gönderiliş şeklini bizde tasvip etmiyoruz ama o noktaya getiren kendisi. Karşılıklı fesih yapalım dedik. Ocak sonuna kadar alacaklarını talep etti. 320 bin TL’nin ödenmesi için iki çek teklif ettik. Paramın hepsini peşin isterim dedi bize. Bu arkadaş Elazığspor sevdalısı değil, tek sevdası para. Ödeme yapılmadı diye sportif başarısızlık oldu diyor. Biz bu hafta toplam 3 milyon 200 bin TL ödeme yaptık, primler hariç. Altıparmak’ın iddialarına inanan bir kesim var. Ben buna üzülüyorum. Emeklerimiz ortada. Haksız kazanç sağladığımızı iddia eden biri varsa, herkesle yüzleşmeye hazırız. Burayı karıştırıp gitmek istedi. Her türlü dokümanı verelim. Biz Elazığspor’un dürüst bir şekilde yönetilmesi için elimizden geleni yapıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Hüseyin Kabukçu