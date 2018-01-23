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Elazığspor’a Rumen golcü

Elazığspor, Akhisarspor’da forma giyen Rumen santrfor Ioan Hora’yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Elazığspora Rumen golcü

23 Ocak 2018 10:35

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, uzun süredir aradığı golcü transferini yaptı ve T.M. Akhisarspor’dan Rumen santrfor Ioan Hora ile anlaşmaya vardı. Transfer Komitesi ile akşam saatlerinde masaya oturan Rumen futbolcu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandı.

1988 Romanya doğumlu olan Hora, futbola ülkesinin UTA Arad takımında başladı. Daha sonra Gloria Bistrita, Tirgu Mures, CFR Cluj ve Pandurii T-Jiu takımlarında forma giyen Hora, geçtiğimiz sezon başında Atiker Konyaspor’a imza attı ve Türkiye kariyerine giriş yaptı. Sezon başında teknik direktörlüğünü Okan Buruk’un yaptığı T.M. Akhisarspor’a imza atan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon 13 Süper Lig ve 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyerek 4 gole imza attı.

Kariyerinde 312 resmi maç bulunan Hora 57 gol, 17 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Ioan Hora Romanya A Milli Takımı’nın formasını 3 kez giydi.

Hüseyin Kabukçu

 

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