Diğer
Kategoriler

Elazığspor’da 2 ayrılık

Elazığspor, stoper Erman Bulucu ve sol kanat oyuncusu Berk Yıldız ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Elazığsporda 2 ayrılık

06 Ocak 2018 22:26

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı sürdürüyor. İlk olarak takım kaptanı Onur Güney ile, daha sonra Murat Kayalı ile karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini fesheden bordo-beyazlı takım, stoper Erman Bulucu ve sol kanat oyuncusu Berk Yıldız ile de yol ayrımına gitti.

Elazığspor’un yollarını ayırdığı Berk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “3,5 yıl boyunca üzerimde emeği geçen hocalarıma, takım arkadaşlarıma, ağabeylerime, beni her daim evladı gören başkanımıza, yönetim kuruluna ve taraftarlara sonsuz teşekkürler. Bundan sonraki maçlarda, zorlu lig yarışında hak ettiğiniz yerde olmanız dileğiyle hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.

Sezon içerisinde kadro dışı bırakılan Erman Bulucu da önceki gün takımın kamp yaptığı Antalya’ya giderek sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Erman Bulucu Elazığspor formasıyla ligin ilk yarısında 13 maçta görev yaparken, Berk Yıldız 14 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giydi.

Hüseyin Kabukçu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç